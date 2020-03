ORIGGIO – Per tutti i casi di necessità e impossibilità ad uscire di casa per motivi di salute, è possibile chiedere, da lunedì 23 marzo, al Comune di Origgio l’attivazione del servizio di consegna pasti a domicilio.

Il servizio sarà attivato durante il periodo dell’emergenza coronavirus a favore di persone interessate dalle misure di isolamento domiciliare disposto da Ats (Agenzia di Tutela della Salute) prive di rete famigliare in grado d’intervenire e di persone anziane in condizione di fragilità, di disabili in carico/note ai servizi sociali comunali o segnalate da ATS, prive di rete famigliare in grado di intervenire.

La richiesta di attivazione potrà essere presentata contattando l’ufficio Servizi Sociali del Comune, al 0296951157-59-33 oppure 02 9695111, da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e venerdì dalle 9 alle 12.30.

L’ufficio Servizi Sociali resta a disposizione per fornire tutte le informazioni circa il servizio di consegna pasti a domicilio nonché le informazioni relative ad eventuali ulteriori necessità di tipo assistenziale nei confronti delle persone in condizioni di fragilità.