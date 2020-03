MILANO – “La prevenzione è l’atto più importante, l’atto di responsabilità che ognuno di noi può fare”. Ha esordito con questo appello l’assessore regionale al Bilancio, finanza e semplificazione Davide Caparini intervenuto alla diretta Facebook di ieri pomeriggio trasmessa sulla pagina di Lombardia Notizie online, l’agenzia di stampa della Giunta regionale della

Lombardia.

“Sono molte le sollecitazioni da parte vostra – ha detto

Caparini rivolgendosi a chi stava seguendo la diretta – a

proposito di un video circolato dalle primissime ore della

giornata di un italiano in Giappone che parlava dell’Avigan o

T-705 ovvero il Favipiravir, farmaco utilizzato in Giappone per

l’influenza per cui l’Oms ha dato l’autorizzazione alla

sperimentazione”. “Domani il Comitato tecnico scientifico di Aifa – ha proseguito Caparini – esaminerà il farmaco per decidere chi potrà fare questa sperimentazione. Se approvato dal Comitato tecnico scientifico di Aifa, l’Avigan sarà disponibile poi per la sperimentazione nei nostri ospedali. Entro 3-4 settimane sapremo se il Tocilizumab, un anticorpo monoclonale che potrebbe essere efficace nel contrastare l’infiammazione alla base delle gravi polmoniti tipiche del Covid-19 è efficace. Vogliamo dare risposte rapide e affidabili puntando su terapie d’impatto, capaci di cambiare il decorso della malattia e aumentare l’indice di guarigione”.

23032020