Coronavirus, Cogliate appello dei sindaci ai giovani: “Aiutateci a lasciare a casa gli over 65”

COGLIATE – Un appello per responsabilizzare i giovani cogliatesi. E’ quello che arriva dal sindaco Andrea Basilico che chiede l’aiuto dei suoi concittadini per sensibilizzare gli anziani.

Ecco il testo integrale

“Questo è un appello rivolto a tutti i giovani di Cogliate: aiutateci a non far uscire di casa gli over 65 e le persone più fragili! Chiamate i vostri nonni, gli zii, i vicini di casa e le persone più fragili che conoscete e spiegategli quali sono i servizi assistenziali che il Comune ha messo a loro disposizione, aiutateli a farsi consegnare la spesa a domicilio, a chiamare il dottore in caso di necessità.

E’ il vostro momento

Per voi usare i telefoni, la rete internet e gli strumenti tecnologici è naturale, quotidiano, normale! Per loro no! I nostri nonni non riescono con facilità a chiamare il supermercato per ordinare la spesa, non riescono a chiamare il medico per farsi prescrivere un farmaco, perché da tutta la vita sono abituati a farlo di persona!

Una vostra telefonata di aiuto, di supporto, anche solo per far sentire loro la vostra vicinanza è fondamentale in questo momento! Aiutateci a aiutarli!”