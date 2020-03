Coronavirus, primi tre decessi a Limbiate

LIMBIATE – Lo ha annunciato poco fa il sindaco Antonio Romeo dalla pagina facebook del comune: tra ieri sera e questa mattina, Limbiate conta tre persone decedute a causa del Coronavirus.

Insieme alla comunicazione, anche il cordoglio del sindaco: “Ci sono comunicazioni che un Sindaco non vorrebbe mai dare anche se, razionalmente e vivendo da settimane in prima persona l’emergenza, ero consapevole che, purtroppo, questo momento sarebbe inevitabilmente arrivato. Nelle ultime ventiquattro ore tre nostri concittadini, positivi al contagio da coronavirus, sono deceduti. E penso di interpretare il pensiero e il desiderio di ogni cittadino di Limbiate esprimendo ai famigliari il mio personale cordoglio e quello della nostra comunità”.

Il conteggio delle vittime del Coronavirus è cresciuto anche sul fronte dei contagi: sono 27 i limbiatesi ricoverati in ospedale, in isolamento per covid-19, e due sono invece i pazienti dimessi.

“Voglio sperare che questa notizia darà ancora più determinazione nel rispettare tutte le ordinanze emanate dal Comune, dalla Regione Lombardia, dal Governo – continua il sindaco Romeo – e ci costringa a stili di vita adeguati a questa emergenza. Ognuno di noi deve fare la propria parte, rispettando rigidamente tutte le norme, seguendo scrupolosamente tutte le raccomandazioni”.

