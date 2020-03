MILANO – “È sconfortante vedere che la criminalità non si fermi nemmeno davanti ai professionisti che garantiscono un servizio di presidio sanitario a beneficio di tutti”. Questo il commento di Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, all’immigrazione e alla polizia locale della Regione Lombardia alla notizia della rapina effettuata ai danni di una farmacista, nella serata di ieri a Milano, in zona Niguarda.

“Un fatto gravissimo, soprattutto in un momento come questo – ha sottolineato l’assessore – in cui i farmacisti svolgono un fondamentale ruolo sociale. Un crimine purtroppo perpetrato nonostante i numerosi controlli sulle strade per scongiurare la diffusione del Covid-19″. Massima solidarietà, dunque, da parte dell’assessore regionale nei confronti delle vittime della rapina e dei farmacisti in generale per l’importante ruolo che stanno svolgendo in questa emergenza regionale e nazionale.

(foto archivio: l’assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato; con il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli)

