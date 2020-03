SOLARO – Il campanile della chiesa di San Quirico e Giulitta, la torre dell’ex consorzio agrario e soprattutto Villa Borromeo. Sono alcuni degli scorci iconici di Solaro che si vedono nel video condiviso da E. Nigro solarese che ha raccontato la città in questi giorni di emergenza da contagio da coronavirus.

Nel video girato ad hoc per ilSaronno si vedono pochissime auto e ancor meno passanti. A colpire sono anche i pochi veicoli in sosta e il grande silenzio che pervade l’interno video. Domenica mattina, come settimana scorsa, la protezione civile ha fatto un giro per le strade del paese con l’altoparlante per ricordare non solo a tutti di stare a casa e di non uscire se non per comprovata necessità ma anche i servizi, a partire da quello di consegna di farmaci a domicilio, che l’Amministrazione comunale ha attivato per anziani, disabili o soggetti in isolamento che non abbiamo sostegno della famiglia.

(per il video si ringrazia E. Nigro)

23032020