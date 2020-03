[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

ROVELLO PORRO/ SARONNO – Una coda che da Rovello Porro è arrivata quasi fino a Saronno, alle porte di Cassina Ferrara: sono i clienti del supermercato Unes – con il marchio U2 – che si trova al confine fra le due località, in territorio rovellese, in via Como angolo via Marchese Pagani. A metà giornata davvero moltissima gente in fila, con il carrello e, ordinatamente, ad un metro di distanza l’uno dall’altro, per riuscire ad entrare a fare la spesa.

Tempi d’attesa molto lunghi, tanta pazienza e qualcuno che dopo qualche decina di minuti ci ha rinunciato, questa la situazione che si è registrata al punto vendita situato alle porte di Saronno. In questi giorni non sempre è stato semplice fare la spesa nella zona, con file a volte piuttosto lungo. E altre volte invece le code sono state più brevi ed “agevoli”, senza una regola fissa in quanto a orari.

1 di 2

(foto: la lunghissima coda per entrare, oggi a metà giornata, attorno alle 13.30, alla Unes di via Como a Rovello Porro)

26032020