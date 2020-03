LIMBIATE – Un ricovero gratuito per gli amici a quattro zampe dei limbiatesi costretti in ospedale dal contagio. E’ questo il servizio fornito dall’Azienda Agricola La Quercia, situata a Limbiate in via Valcamonica, e di cui si dà notizia sul sito internet comunale.

“L’Azienda Agricola La Quercia di Limbiate sita in Via Valcamonica, 27 si rende disponibile ad ospitare e accudire a titolo gratuito cani e gatti delle persone ricoverate residenti a Limbiate. Sarà necessario presentarsi con libretto sanitario e numero microchip dell’animale e documento di identità del proprietario dell’animale. Per ogni ulteriore informazione contattare i numeri 0299480508 – 3332783613 – 3337349334 oppure inviare una mail a info@icanidellaquercia.it”.

L’Azienda La Quercia, oltre all’allevamento di cani e gatti, effettua il servizio di pensionamento per i piccoli amici a quattro zampe.

26032020