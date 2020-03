Saronno: cancellata l’edizione 2020 di Associazioni in piazza

SARONNO – “L’Amministrazione comunale comunica alla cittadinanza che la manifestazione “Associazioni in piazza” prevista per domenica 17 maggio viene sospesa“. Lo si legge in una nota del Comune di Saronno.

Che prosegue: “Pur augurandosi che per quella data l’emergenza sanitaria sia terminata, l’Amministrazione ritiene sia opportuno, in via prudenziale, sospendere la manifestazione per l’anno 2020. L’Amministrazione ringrazia tutte le associazioni saronnesi e Trenord che avevano già confermato la partecipazione a tale appuntamento e quanti avrebbero messo in campo tutto il loro impegno per partecipare a questa edizione”.

(foto: una immagine della precedente edizione di “Associazioni in piazza”, vera e propria vetrina dei sodalizi cittadini che operano nei più svariati campi e che annualmente sono soliti “invadere” per un giorno le vie centrali con i propri stand e con dimostrazioni pratiche, per mostrare ai saronnesi quello che fanno, Si tratta di un appuntamento che per molti sodalizi e tanti cittadini è davvero imperdiibile, e d’altra parte l’emergenza coronavirus impone un temporaneo stop, per quest’anno)

26032020