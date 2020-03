SARONNO – Spesa all’Esselunga di via Novara a Saronno? A metà pomereggio un serpentone di clienti con i carrelli, nel parcheggio ed in attesa di entrare. I tempi: fra i 45 minuti ed un’ora, in realtà per chi si è messo in coda è andata tutto sommato bene, rispetto a qualche giorno fa. Coda più moderata, invece, in mattinata al Carrefour di via I maggio, abbastanza consistente nel primo pomeriggio alla Lidl di via Clerici a Gerenzano, proprio al confine saronnese.

La necessità di fare entrare in clienti un poco alla volta è dettata delle regole per ridurre i rischi di diffusione del coronavirus; come previsto dalle autorità sanitarie, nazionali e regionali. I dati provinciali odierni non sono stati affatto positivi, con un incremento record per il Varesotto, un +209 casi, con un brusco passaggio da 502 in totale a 711.

(foto: la coda all’Esselunga di via Novara questo pomeriggio, sia “visuale” che nella grafica)

