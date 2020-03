SARONNO – I contagiati a Saronno sono arrivati a 55, +6: che il dato odierno, d’altra parte, sarebbe stato all’insù si era intuito già nelle scorse ore quando durante l’odierna conferenza stampa da Palazzo Lombardia a Milano l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, non aveva nascosto se non una certa preoccupazione quando l’esigenza a tenere uno stretto monitoraggio sulla provincia di Varese a fronte di una impennata dei casi, addirittura +209, che non si era mai verificata dall’inizio dell’epidemia a oggi. Dunque a Saronno, nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia, si arriva a 55 casi confermati (compresi 3 decessi, dei quali ha parlato ieri sera anche il sindaco Alessandro Fagioli, con un messaggio di cordoglio ai famigliari).

Con questo dato, Saronno purtroppo si conferma come la seconda località del Varesotto per numero di casi positivi, preoccupazioni per la Focris, il centro per anziani non autosufficienti di via Don Volpi dove si è registrato il primo caso confermato. Intanto a Busto Arsizio sono stati raggiunti i 77 casi (record in provincia) e 47 sono a Caronno Pertusella (+2, ma con 6 decessi).

27032020