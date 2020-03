Coronavirus, come vanno le code davanti ai supermercati di Saronno? Carrefour e Lidl

SARONNO – Come vanno le code davanti ai supermercati di Saronno? In alcuni casi la situazione oggi è apparsa piuttosto “fluida” con tempi d’attesa diversi in base ad orari ed in base ai punti vendita, ma senza una regola ben precisa; perchè davanti ad altri punti vendita ed in certi orari l’attesa per entrare è stata lunga. Insomma, trovare una lunga fila oppure ritrovarsi, meglio, fra “pochi intimi” è dipeso più che altro dal momento, e dalla fortuna.

Mentre alla Posta centrale di via Varese questa mattina per il pagamento delle pensioni e gli altri servizi i tempi d’attesa per entrare sono apparsi piuttosto consistenti (sia alle Pptt che nei negozi l’ingresso è scaglionato per evitare assembramenti e dunque contenere la diffusione del coronavirus); al vicino supermercato Carrefour di via I maggio la fila tutto sommato è apparsa in mattinata abbordabile ed il posteggio mezzo vuoto; o almeno di prima mattina.

Situazione ben diversa in tarda mattinata ed inizio pomeriggio alla Lidl di via Clerici a Gerenzano, il punto vendita situato proprio al confine saronnese dove i clienti con i loro carrelli hanno dato vita ad un lungo “serpentone” fuori dal supermercato.

(foto: la situazione da Carrefour in via I maggio ed alla Lidl di via Clerici a Gerenzano)

