SARONNO – Da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus a Saronno è attivo un gruppo di negozi, organizzato da Alessandra Bolzaghi e da alcuni volontari, che effettua consegne a domicilio. Ma cosa cercano in questi giorni i saronnesi?

“Beh innanzitutto si cerca una risposta alle diverse voglie che possono venire sul fronte alimentare – spiega la fondatrice – il nostro pubblico sono soprattutto donne tra i 20 e i 65 anni quindi soprattutto chi si occupa della spesa che magari vuole risolvere senza uscire di casa rispettando al massimo le direttive anti-contagio”.

Ma ci sono anche richieste particolari in chiave alimentare “ci hanno chiesto di trovare qualcuno che proponga pollo allo spiedo “quello del mercato per intenderci” e anche sushi”. Tra le richieste di prodotti non alimentare i toner per stampanti ma anche assistenza per pc e persino sementi per approfittare del lock down per arricchire e coltivare il proprio giardino.

Proposte e attività disponibili si trovano sulla pagina Facebook Home delivery Saronno e dintorni e sulla pagina del sito www.peramoredisaronno.com