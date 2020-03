Coronavirus, ecco come è nato il servizio Home delivery che spopola a Saronno (e non solo)

Coronavirus, ecco come è nato il servizio Home delivery che spopola a...

SARONNO – Oltre 200 attività commerciali, 3200 utenti iscritti e 6 mila visualizzazioni al giorno solo dal sito www.peramoredisaronno.com a cui si devono aggiungere i risultati del gruppo di Facebook. Sono i numeri che raccontano il grande successo del progetto Home delivery a Saronno e dintorni.

Ma chi c’è dietro il successo di questo servizio? L’ha organizzato Alessandra Bolzagni che adesso coordina alcuni volontari che seguono i diversi aspetti dalla grafica agli aggiornamenti, dall’app alla gestione dei commenti.

“E’ un’idea che mi è venuta d’istinto – spiega Alessandra Bolzagni – quando si è presentato il problema durante l’emergenza. Avevo delle basi però. Qualche anno fa avevo fatto un’analisi sui servizi di consegna a domicilio nella zona da cui era evidente che stessero attivando anche nel saronnese ma molto lentamente. Già nel 2016 nell’ambito del bando Dat avevo lavorato con la prospettiva di favorire chi volesse realizzare un servizio di consegna di questo tipo”.

Dall’idea al gruppo Facebook il passo è stato breve: “All’inizio siamo partiti con un piccolo gruppo di commercianti. C’è stata molta solidarietà e condivisione anche sulle soluzioni trovate per organizzare il servizio. Poco per volta un po’ tutti si sono organizzati per le consegne”. E gli utenti? “Anche con loro la parola d’ordine è tanta condivisione e fortunatamente poca polemica a cui hanno proferito critiche costruttive”.

E continua: “Credo che il duplice obiettivo di dar modo alla gente di stare a casa e dare un’occasione di lavoro ai commercianti sia stato raggiunto con l’impegno di entrambe le parti i negozianti che si organizzano e gli utenti che provano i servizi e mettono commenti e recensioni”

Da qualche giorno è stata attivata anche l’app: “Si trovano tutte le attività che possono restare aperte dal panettiere al gelataio, dal negozio di toner all’assistenza per pc. All’inizio eravamo attivi solo sulla città di Saronno ma adesso ci siamo allargati anche sui comuni limitrofi. E ci sono anche gli stand del mercato che essendo dotati di camion si sono reinventati in questo modo”.

Progetti post emergenza? “Sarebbe bello che questo gruppo rimanesse in futuro – conclude Bolzagni – ci stiamo organizzando sugli aspetti più critici dai pagamenti alla gestione dei clienti fino alla promozione”

Per volesse contattare il gruppo info@homedeliverysaronno.com

26032020