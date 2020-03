MILANO – “La consistente crescita dei contagi di ieri è stata un episodio, i dati odierni vanno nella direzione invece di un consolidamento: non sta crescendo la linea dei contagi ma penso stia per iniziare la discesa. Perchè dovrebbe andare così: si consolida e dopo qualche giorno scende. Questo non deve fare abbassare la guardia, fare sacrifici costa ma porta ottimi risultati e Wuhan prova che i sacrifici hanno portato ad un azzeramento del contagio”. Lo ha sottolineato nella conferenza stampa di metà giornata, da Palazzo Lombardia di Milano, il governatore Attilio Fontana.

Che ha proseguito: “Dobbiamo andare anche noi a ribadire ed insistere sulla necessità di continuare rispettando le regole che sono state date. Altro aspetto positivo viene dalle celle telefoniche: il monitoraggio evidenzia un ulteriore calo dell’1 per cento degli spostamenti, rispetto a settimana scorsa quando già c’era stato un calo del 7 per cento”.

(foto: il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, durante l’odierna conferenza stampa)

27032020