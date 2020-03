ROVELLO PORRO – In paese, ultimo aggiornamento, sono 6 i casi positivi al coronavirus, una persona è in “sorveglianza sanitaria” perchè è entrata in contatto con persone che poi si sono rivelate affette dal virus. E c’è stato un decesso. Sono tredici invece i nuclei famigliari in quarantena nella propria abitazione, proprio per lo stesso motivo. Si tratta di persone che non hanno mostrato sintomi ma che ovviamente devono restare in casa per capire l’evolversi della situazione.

L’Amministrazione civica rovellese e le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione. Il dato regionale odierno non è stato molto positivo, ricalcando quello di ieri, ma in provincia di Como si è registrato un davvero modesto incremento dei contagi, solo +50, un numero dunque decisamente più basso rispetto a quelli di territori anche limitrofi come la Brianza o il vicino Varesotto. Nella vicina Rovellasca si sono registrati due decessi, lo ha riferito il sindaco Sergio Zauli con un videomessaggio.

27032020