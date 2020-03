MILANO – “Questa settimana siamo stati bravi, l’appello a stare a casa è stato accolto” Davide Caparini, assessore regionale al Bilancio, ha esordito così alla conferenza stampa del tardo pomeriggio da Palazzo Lombardia a Milano. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha fornito i dati odierni: “Dati ancora alti. In tutto i contagiati sono arrivati a 37298, +2409 da ieri; gli ospedalizzati 11137, +456; in terapia intensiva 1292, +29; ma oltre 200 i dimessi, sono stati in tutto 8001”. Ma c’è il boom nel Varesotto, con dato giornaliero mai così alto, +209.

Ancora pesante il numero dei decessi, “è quello che, lo dicono le statistiche, scenderà per ultimo purtroppo, perchè si tratta di persone che magari si sono aggravate dopo un lungo ricovero”. I deceduti in Lombardia sono stati in tutto 5402, +541 da ieri.

I contagi nelle province della zona: Como +54, Monza e Brianza +198, Varese +209.

(foto: un momento della conferenza stampa in diretta su Facebook con gli assessori regionali Giulio Gallera e Davide Caparini da Palazzo Lombardia di Milano)

27032020