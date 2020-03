Coronavirus, nuovo contagiato a Ceriano. Il messaggio del sindaco Crippa

CERIANO LAGHETTO – Aggiornamento del sindaco Roberto Crippa sulla situazione del contagio da Coronavirus a Ceriano Laghetto l’ultimo comune del comprensorio ad aver riscontrato dei positivi. Con una diretta il primo cittadino ha spiegato di essere stato appena avvisato, intorno alle 19, dalla Prefettura di un nuovo caso di coronavirus in paese

E’ il secondo contagiato sul territorio comunale che si aggiunge a 19 persone in sorveglianza attiva: “Non sono 19 casi polverizzati sul territorio comunale – precisa Crippa – ma che fanno riferimento ad alcuni nuclei familiari. Sono dati sensibili e quindi questo è il massimo dettaglio che posso darvi perchè è giusto informare ma anche tutelare le persone coinvolte”.

Il sindaco in questi giorni in prima linea per gestire l’emergenza in comunale e nell’intero paese anticipa un appuntamento per gli aggiornamenti sul fronte dei contagi nella serata di domenica: “In modo che la prefettura possa fornirci tutti gli accertamenti del caso sui contagiati e su coloro che sono in sorveglianza attiva”.

