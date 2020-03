Coronavirus, Solaro consiglio in videoconferenza, Moretti: “Necessario continuare a lavorare, in sicurezza”

SOLARO – “Il consiglio comunale di questa sera è molto importante per l’approvazione del bilancio, sarebbe stato quindi un grosso problema rimandarlo. Anche in emergenza, il lavoro dell’amministrazione deve proseguire”

Sono le parole del sindaco Nilde Moretti che annuncia un’importante novità per portare avanti all’attività amministrativa in tempi tanto difficili e con il pieno rispetto delle normative anticontagio. “Abbiamo quindi deciso di tenere il consiglio in videoconferenza, nel massimo rispetto per la salute di tutti i consiglieri”.

E proprio ai delegati dell’assemblea cittadina arriva il ringraziamento del primo cittadino: “In questa fase così delicata ha prevalso il buon senso e abbiamo infatti trovato il pieno appoggio delle forze di opposizione che si stanno dimostrando collaborative. Non avevo dubbi in proposito, ma ci tengo a ringraziarle”

Risolto anche il problema dell’apertura ai cittadini solaresi visto che, come prassi, “il consiglio sarà trasmesso anche in streaming, come di consueto”.

(foto: il sindaco Nilde Moretti)