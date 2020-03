MISINTO – Anche Misinto si è completamente svuotata; l’appello del sindaco Matteo Piuri evidentemente non è caduto nel vuoto. “State a casa” ed i cittadini dimostrano di rispettare le regole, almeno la maggioranza di esse. A confermarlo una visita nella zona centrale del paese: non abbiamo incrociato praticamente nessuno.

Il sindaco Piuri in questi giorni a tenuto informati i concittadini sull’evoluzione dell’epidemia in paese (quattro persone sono risultate infette, una in sorveglianza; e purtroppo si è anche registrato un decesso), ha fornito indicazioni su dove andare a fare compere, ed annunciato anche la prima guarigione dal coronavirus di un concittadino. “A distanza di una settimana, il primo concittadino risultato positivo, è tornato a casa e sta bene ma è stato comunque messo in sorveglianza attiva” ha ricordato il primo cittadino misintese.

(foto: alcune immagini della Misinto deserta, L’appello del sindaco Matteo Piuri, con il suo invito a restare a casa è stato ascoltato)

