ROVELLO PORRO – Venerdì 27 verrà eseguita la sanificazione di alcuni punti strategici del territorio di Rovello Porro: lo comunica l’Amministrazione comunale,

Ecco tutte le aree interessate

– Piazza Porro, relativi parcheggi e arredo urbano

– Marciapiede/pista ciclopedonale di via Marchese Pagani da piazza Porro all’ingresso del cimitero

– Piazzale del cimitero

– Parcheggio del supermercato Unes in via Pagani angolo via Como

– Viale di ingresso delle scuole medie di via Luini

– Ingresso santuario

– Parcheggi, marciapiedi e arredo urbano del Parco del Santuario (via Modanna, vialetto Porro, via Luini)

– Parcheggio di via Lamarmora

– Ingresso del Palazzo Comunale

– Parcheggi di via Mazzini

– Ingresso mensa delle scuole elementari di via Carcano 4

– Viale ingresso delle scuole elementari di via Carcano 6

– Parcheggi di via Carcano

– Parcheggio di via Dante nei pressi della farmacia

– Piazzale delle Poste

– Piazzale della parrocchia dei santi Pietro e Paolo e ingresso della scuola materna di via Ferrari

– Ingresso della stazione Fnm di via Veneto

– Ingresso dei sottopassi pedonali di via Manzoni e via Verdi

– Via Piave nel tratto dall’incrocio con via Dante e la banca

(foto: la stazione ferroviaria di Rovello Porro)

27032020