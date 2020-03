“Architetti condotti” una piazza virtuale su Facebook con progettisti e cittadini

SARONNO – Nasce il gruppo degli “Architetti Condotti”. Una decina di professionisti del Saronnese ha deciso di aprire una pagina Facebook (architetticondotti), con l’intento di creare una “piazza virtuale” dove, al tempo del Coronavirus, progettisti e cittadini si possano confrontare sui temi attinenti l’architettura, l’edilizia, l’urbanistica, la rigenerazione urbana, il paesaggio, l’efficientamento energetico, le normative di settore, la bioedilizia.

“L’utenza, i committenti degli architetti hanno esigenze molto diverse; ecco perché si è pensato di offrire uno strumento gratuito che, grazie alla disponibilità di architetti volontari, possa dare risposte ai loro interrogativi e alle loro curiosità. Chi ha mal di pancia si reca dal medico, chi ha “mal di spazio” deve dialogare con l’architetto, perché il benessere, lo star bene, non è indifferente alla qualità dell’ambiente in cui si vive ed alla bellezza del luogo in cui si abita. Vogliamo iniziare ora, anche per combattere, con le armi che abbiamo, la guerra al Coronavirus, mettendoci a disposizione, in atteggiamento di ascolto e confronto, per proseguire in futuro se questo esperimento risulterà utile”.

Per contattare il gruppo, oltre alla pagina Facebook, si può scrivere a architetticondotti@gmail.com, o inviare un messaggio agli account WhatsApp e Telegram (348.9995696).

“Che cosa guadagniamo noi da questa piazza virtuale? Noi guadagniamo informazioni. Noi guadagniamo quello che voi ci dite, e per noi è importante, perché alla fine di questa emergenza il mondo sarà diverso, e noi dobbiamo cercare di capire come sarà. Che cosa guadagnate voi? Voi finalmente saprete che cosa chiedere a un architetto, guardate un “Grande Fratello” dove gli architetti fra di loro si parlano e si dicono delle cose, e interagiscono con voi”.

Prossimo appuntamento, videoconferenza aperta a tutti, domenica 29 marzo alle 17, il link per il collegamento sarà disponibile sulla pagina Facebook.