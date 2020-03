SARONNO – Ancora una crescita, di quasi il 10 per cento, dei casi positivi al coronavirus a Saronno con un +5 si è arrivati oggi a 60 casi confermati, dopo Busto Arsizio e Varese è la città del Varesotto dove se ne registrano di più.

Negli ultimi giorni nella città degli amaretti si è assistito, dopo una partenza molto “lenta” e che aveva indubbiamente fatto ben sperare, ad una crescita costante sino a numeri simili a quelli delle altre principali località della provincia di Varese. Nella giornata odierna quindi nuovi casi a testimonianza di come non si possa certo abbassare la guardia, ed anzi sia necessario seguire alla lettera le indicazioni delle autorità sanitarie, ovvero restare in casa ed uscire soltanto in caso di estremo bisogno, per andare al lavoro o giusto lo stretto tempo necessario per fare la spesa nel supermercato o nel negozio più vicino.

(foto: una veduta della Saronno deserta in questi giorni, il sottopasso di via I maggio)

28032020