Coronavirus, Astuti (Pd): “Pronti a collaborare con le Ats”

VARESE – “Bisogna cooperare: è chiaro a tutti che l’emergenza Coronavirus può rientrare solamente se riusciamo ad arginarla nei territori. Regione Lombardia ha recepito alcune delle nostre proposte di contrasto alla diffusione del Coronavirus ma c’è bisogno di fare di più. Le Agenzie di tutela della salute (Ats), data l’ingente mole di lavoro a cui devono far fronte, sono in affanno e, molto spesso, ciò comporta un ritardo nella comunicazione con le amministrazioni locali”, fa notare il consigliere regionale varesino del Pd, Samuele Astuti.

Continua Astuti: “Di conseguenza i sindaci non possono attuare tempestivamente il protocollo nel momento in cui si manifesta una positività nella loro comunità. A fronte di ciò, è ormai chiaro che vanno potenziate le attività territoriali che fino ad oggi non hanno fatto quello che è indispensabile a contrastare un’epidemia: tracciare i casi e prevenirne il peggioramento per evitarne l’ospedalizzazione. Ci rendiamo conto del problema e vogliamo tutti fare la nostra parte. Col gruppo dei Consiglieri regionali del Partito Democratico, di concerto con alcuni sindaci lombardi, abbiamo presentato delle proposte di contrasto alla diffusione del Coronavirus e ribadiamo che siamo pronti a cooperare con le Ats per mettere a punto modalità operative più veloci di quelle attuali”.

28032020