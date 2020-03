TRADATE / CARONNO PERTUSELLA – Da Caronno Pertusella a Tradate: donazione di mascherine per i vigili del fuoco: al comando tradatese dei pompieri sono state fatte pervenire dalla farmacia Gorla di corso della Vittoria 71 a Caronno Pertusella.

“Il nostro grazie di oggi va alla Farmacia Gorla di Caronno Pertusella, per avere donato 10 mascherine a favore dei vigili del fuoco di Tradate. Anche i nostri operatori hanno bisogno di proteggersi dal Covid19 – fanno notare i responsabili del gruppo Amici dei vigili del fuoco – Grazie dunque alla farmacia Gorla ed a tutto il suo staff, sia per la donazione, sia per il prezioso lavoro a sostegno della popolazione che garantiscono quotidianamente! Continuate a sostenerci”. Nei giorni scorsi ai vigili del fuoco tradatesi sono pervenute anche altre donazioni, da attività commerciali della zona.

(foto: la farmacia Gorla di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, ha dato il buon esempio facendo pervenire ai pompieri tradatesi 10 mascherine per l’auto-protezione durante eventuali interventi sul territorio)

28032020