Coronavirus: il Ct Ceriano tiene impegnati i tesserati con… il challenge su Facebook

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Ai responsabili del Tennis Club Ceriano Laghetto (che fa base anche al centro giovanile Ronchi di Saronno) non manca certo la fantasia e per tenere impegnati e sempre in attività i propri tesserati, in questo periodo di forzato stop delle attività sui campi per l’emergenza coronavirus, si susseguono le iniziative via web, in particolare tramite la propria pagina Facebook con la quale si tengono i contatti con giovani e meno giovani praticanti.

Tutti si sono impegnati nei giorni scorsi a realizzare foto esibendo manifesti e striscioni con colorati messaggi di “speranza”, mentre in questi giorni è stato chiesto agli appassionati di realizzare dei piccoli video dedicato al “tennis in casa”. Un altro simpatico challenge, i video pervenuti saranno quindi nei prossimi giorni pubblicati sul web.

(nella foto: uno dei giovani tesserati del Ct Ceriano con un cartello di “speranza” pubblicato su Facebook. Per tutti l’auspicio è di tornare presto sul campo di gioco)

28032020