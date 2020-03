SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega Solaro in merito alla donazione di mascherine per l’emergenza da Coronavirus.

“La sezione Lega Solaro, autofinanziandosi, è riuscita ad acquistare 500 mascherine in tessuto (lavabili più volte) da omaggiare ai cittadini solaresi he ancora non ne fossero in possesso, considerate le difficoltà nel reperirle.

La distribuzione delle mascherine sarà effettuata, a nostra cura e direttamente nelle caselle di posta, nelle giornate di domenica 29 e lunedì 30 marzo.

Per chi fosse interessato, al fine di consentire un’organizzazione ottimizzata della distribuzione, si prega di scrivere, entro le ore 20 di sabato 28 marzo, direttamente al capogruppo Gianmarco Belotti (tramite contatto messenger/Facebook oppure via mail: belottica@libero.it), indicando: numero di mascherine richieste, nome e cognome (nel caso di nuclei famigliari, indicare i dati di tutti i richiedenti), data di nascita (nel caso di nuclei famigliari, indicare i dati di tutti i richiedenti) e indirizzo completo di via e numero civico e riferimento indicato sulla relativa casella di posta.

Le richieste incomplete o che dovessero rivelarsi non corrispondenti al vero non saranno prese in considerazione.

L’iniziativa è ovviamente riservata a residenti solaresi. Si specifica che, in caso di richieste eccedenti le disponibilità, sarà data priorità agli over 65 (al proposito si prega di informare eventuali conoscenti che non dovessero avere un contatto Facebook dell’iniziativa al fine di facilitarne la fruizione).

Considerata l’urgenza dell’ordine e per velocizzare le operazioni di consegna, non è stato possibile provvedere a sigillare singolarmente le mascherine. Pur essendo state trattate con guanti ed ogni precauzione, se ne consiglia il lavaggio prima dell’utilizzo, essendo in tessuto lavabile.

Non sono da considerarsi presidi medici, mirano ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza minima prescritta tra le persone e tutte le misure di sicurezza in vigore.

Si ringraziano: Emiliano, Eros, Fausto, Gianmarco, Giuseppe e Patrizia, Luisa, Manuela, Massimiliano e Katia, Saul e Oriana, Loredana, Maurizio, Ombretta e Gianluca.

28032020