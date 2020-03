Coronavirus, venerdì con aumento dei casi (Saronno a 55), donazioni di mascherine e code alle Poste e da Esselunga

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Il fatto di essere stati “scavalcati” di una Varese in crescita e avvicinata da Gallarate, non è di troppo conforto ai saronnesi: il numero di contagi al coronavirus venerdì – giornata nera per il Varesotto con la maggiore crescita di sempre (+209) – è aumentato di 6 toccanto le 55 persone contagiate.

In aumento pure, di nuovo, Caronno Pertusella, +2 sino a 47 casi confermati.

Crescita modesta, +1, per Cislago e Origgio.

Lutto a Rovellasca, il sindaco Sergio Zauli ha comunicato il decesso di due concittadini.

Mentre si registra un caso di positività anche alla Focris, il centro anziani di via Volpi a Saronno: una donna, che non è in gravi condizioni.

Per fare più posto ai malati di coronavirus provenienti anche dal resto della Lombardia, in ospedale lunedì trasloca l’oncologia, che va provvisoriamente a Busto Arsizio.

Code davanti alla Posta centrale di via Varese per il ritiro della pensione.

E code anche, ormai è abituale, anche per entrare in molto dei supermercati della periferia saronnese con Esselunga.

Bel gesto da parte del ristorante Sushi club, Lin Ruimian ha donato 1000 mascherine al Comune di Saronno.

Mentre 2000 mascherine sono state donate dal centro islamico alla città.

Consegne a domicilio, a Saronno un nuovo servizio che va per la maggiore.

Archiviata la stagione di Imo Robur Saronno e Basket Rovello, la federazione ha deciso di annullare definitivamente il “loro” campionato di C Gold.

Per il programma serale sportivo, la direttrice de ilSaronno Sara Giudici ha intervistato il saronnese Massimo Cordiano, giocatore di hockey su ghiaccio del Cortina.

