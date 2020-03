Coronavirus, anche da Limbiate l’appello per trovare maschere da sub del Decathlon

LIMBIATE – Anche l’amministrazione limbiatese lancia l’appello per reperire le maschere da snorkelling di marca Decathlon che, se convertite, possono essere usate nelle strutture ospedaliere.

E’ di questa mattina la notizia che la Provincia di Monza e Brianza ha coinvolto tutti i 55 comuni brianzoli nella ricerca delle maschere da sub che, grazie ad una valvola brevettata dalla azienda Isinnova di Brescia e stampata in 3D dalla azienda Indastria di Concorezzo, sono riconvertite in maschere C-PAP, che consentono cioè la ventilazione respiratoria, ossigenando i pazienti ricoverati. “L’obiettivo che abbiamo è quello di raccogliere tante maschere in poco tempo – spiega in una nota l’amministrazione limbiatese – ed è per questo che lanciamo un appello ai nostri concittadini: chiunque possieda una maschera da snorkelling del Decathlon, ovviamente anche usata, della taglia M (per adulti e ragazzi) e taglia L (per adulti) può telefonare al comando di Polizia Locale e accordarsi sulle modalità in cui la maschera potrà essere recapitata”.

Il comando di piazza Cinque Giornate, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19, risponde allo 02.99097621.

29032020