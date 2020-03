CESANO MADERNO – Ancora un decesso a Cesano Maderno per il coronavirus, ne dà notizia il sindaco Maurilio Longhin nel dispaccio quotidiano.

Purtroppo piangiamo un’altra vittima di questa epidemia, una signora di 83 anni, una nostra concittadina la cui perdita ci lascia ancora una volta smarriti e addolorati. Ai suoi familiari va la nostra vicinanza e il nostro abbraccio affettuoso. I dati che ieri sera ci ha comunicato Ats parlano di 52 persone positive nella nostra città e di 82 persone in sorveglianza attiva.

Abbiamo avuto la buona notizia del primo cittadino guarito. Nei giorni scorsi ha fatto i 2 tamponi previsti dal protocollo di Ats e sono risultati negativi. Era stato ricoverato alcune settimane all’ospedale Sacco dal quale era stato dimesso dopo circa 1 settimana. E’ un’informazione che ci rincuora e che ci dà forza. Al nostro concittadino i migliori auguri da parte di tutti noi.

Dalle case di riposo – Il sindaco si è nuovamente messo in contatto in più occasioni con la Rsa “Don Meani” sollecitando i responsabili della struttura a farsi carico di una puntuale informazione in merito alla situazione sanitaria all’interno della struttura. La direzione sanitaria ha comunicato che altri 3 ricoverati oltre ai 10 di ieri sono risultati positivi al tampone (non rientrano ancora nei tabulati di Ats consegnati al Comune questa sera). In questo momento di particolare criticità è essenziale avere informazioni puntuali e certe rispetto ad un luogo così importante e caro per tutta la nostra comunità.

