MILANO – “I contagiati in Lombardia sono stati sinora 41007, oggi +1592; i ricoverati 11613, +461; in terapia intensiva 1328, +9, dove abbiamo 1600 posti letto perchè li abbiamo raddoppiati in poche settimane. I dimessi sono in tutto 9255, +293; mentre i decessi sono stati in tutto 6360, +416”. Come ogni giorni dall’inizio dell’emergenza l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha fatto il punto della situazione nella conferenza stampa del tardo pomeriggio in diretta su Facebook, da Palazzo Lombardia di Milano. Sui decessi, “ogni volta è una pugnalata. Dobbiamo essere consapevoli che è l’ultimo dato che andrà a calare, perchè si tratta di persone malate da tempo”.

“Sono arrivati anche 15 medici e infermieri polacchi, oggi anche 30 medici e infermieri albanesi” ha ricordato Gallera parlando degli aiuti internazionali.

Riguardo al dato locale dei contagi, nelle province; in quella di Como sono stati 1014, +111; in Brianza 2265, +179; Varese 812, oggi il dato è di +44.

29032020