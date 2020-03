MILANO – Emergenza coronavirus, resta “stabile” e contenuto il dato della provincia di Varese oggi (+44); stesso discorso anche se con numeri più consistenti per quelle di Como (+111) e per la Brianza (179). Il tutto in una giornata, come riferito dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera (foto), quando ha fatto il punto della situazione nella conferenza stampa del tardo pomeriggio in diretta su Facebook, da Palazzo Lombardia di Milano; in Lombardia oggi si sono registrati +1592 casi.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 8.527 (+178)

ieri: 8.349 (+289)

l’altro ieri: 8.060 (+602)

e nei giorni precedenti: 7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471

(+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340),

4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472,

1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 8.013 (+335)

ieri: 7.678 (+373)

l’altro ieri: 7.305 (+374)

e nei giorni precedenti: 6.931 (+334), 6.597 (+299), 5.905

(+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247(+463),

3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790,

739, 501, 413, 182, 155

CO: 1.014 (+111)

ieri: 903 (+87)

l’altro ieri: 816 (+54)

e nei giorni precedenti: 762 (+56), 706 (+71), 581 (+69), 512

(+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154,

118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 3.762 (+157)

ieri: 3.605 (+109)

l’altro ieri: 3.496 (+126)

e nei giorni precedenti: 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30),

2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.381 (+65)

ieri: 1.316 (+106)

l’altro ieri: 1.210 (+51), 1.159 (+83)

e nei giorni precedenti: 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818

(+142), 676 (+146), 530(+64), 466, 440386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 2.057 (+28)

Ieri: 2.029 (+23)

l’altro ieri: 2.006 (+38)

e nei giorni precedenti: 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45),

1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 2.265 (+179)

ieri: 2.086 (+138)

l’altro ieri: 1.948 (198)

e nei giorni precedenti: 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130

(+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268) 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

MI: 8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano città (+247)

ieri: 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano città (+150)

l’altro ieri: 7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano città (+261)

e nei giorni precedenti: 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano

città (+310), 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano

città (+141), 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano città

(+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210), 4.672

(+868) di cui 1.829 a Milano città (+279), 3.804 (+526) di cui

1.550 a Milano città (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano

città (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146,

925, 592, 506, 406, 361

MN: 1.550 (+66)

ieri: 1.484 (+86)

l’altro ieri: 1.398 (+148)

e nei giorni precedenti: 1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905

(+63), 842 (+119), 723 (+87), 636 (+122), 514, 465, 382, 327,

261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

PV: 1.974 (+97)

ieri: 1.877 (+165)

l’altro ieri: 1.712 (+27)

e nei giorni precedenti: 1.685 (+107), 1.578 (+79), 1.444

(+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151

SO: 422 (+34)

Ieri: 388 (+26)

l’altro ieri: 362 (+37)

e nei giorni precedenti: 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205

(+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23,

23, 13, 7, 7, 6, 6, 4

VA: 812 (+44)

ieri: 768 (+57)

l’altro ieri: 711 (+209)

e nei giorni precedenti: 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386

(+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17

e in corso di verifica 901.

I dati nei singoli comuni capoluogo ed altre località particolarmente colpite:

Milano: 3.406, +247

Brescia: 1.229, + 45

Bergamo: 1.068, +33

Cremona: 1.012, + 36

Crema: 410, +10

Monza: 407, +33

Lodi: 387, +6

Codogno: 282, +5

Pavia: 226, +11

Lecco: 210, +7

Como: 160, +18

Varese: 73, +5.

A livello Lombardia, ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 41.007 (+1592)

Ieri: 39.415 (+2.117)

l’altro ieri: 37.298 (+2.409)

e nei giorni precedenti: 34.889 (+2.543)

32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515

(+3.251), 22.264(+2.380), 19.884, 17.713, 16.220, 14.649,

13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189,

3.420, 2.612

– i deceduti: 6.360 (+416)

Ieri: 5.944 (+542)

l’altro ieri: 5.402 (+541)

e nei giorni precedenti: 4.861 (+387), 4.474 (+296), 3.776

(+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959,

1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333, 267, 154

– i dimessi e in isolamento domiciliare 21.706 (+706), di cui

9.255 con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento

domiciliare e 12.451 per cui non si rileva alcun passaggio in

ospedale

– in terapia intensiva: 1.328 (+9)

Ieri: 1.319 (+27)

l’altro ieri: 1.292 (+29)

e nei giorni precedenti: 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41),

1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.613 (+461)

Ieri: 11.152 (+15)

l’altro ieri: 11.137 (+456)

e nei giorni precedenti: 10.681 (+655), 10.026 (+315), 9.266

(-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523), 7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati:

ieri: 102.503

l’altro ieri: 95.860

e nei giorni precedenti: 87.713, 81.666, 73.242, 70.598, 66.730,

57.174, 52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778

29032020