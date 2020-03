SARONNO – Emergenza coronavirus: dal capogruppo del Pd, Francesco Banfi, una piccola ma fortemente simbolica donazione all’ospedale di Saronno, “tutto quanto Saronno mi ha dato per rappresentarla, anche se questo non è quantificabile con il denaro”.

In questi giorni particolari sono stato spesso tormentato da un pensiero fisso: “Cosa posso fare per dare una mano? Se resto a guardare senza fare nulla non me lo potrò mai perdonare.” Ho capito allora una cosa molto semplice, oggi il mio ruolo è quello essere vicino e sostenere mia moglie che ha scelto si stare sulla linea del fuoco, lei e tutti i rianimatori che stanno combattendo il nemico invisibile, con il volto piagato dalle mascherine ma con l’animo indomito e nobile di chi non si arrenderà mai e vincerà questa guerra. Doneró all’ ospedale di Saronno tutto quanto percepito nel 2019 come consigliere comunale, doneró a Saronno tutto quanto Saronno mi ha dato per rappresentarla, anche se questo non è quantificabile con il denaro.

Non è molto, forse solo una goccia. Ma “goccia dopo goccia nasce un fiume, un passo dopo l’altro si va lontano” .. e la forza dell’acqua è inarrestabile. Andrà tutto bene.

