SARONNO – L’amministratore Paolo Strano, il direttore fondatore dell’istituto Carlo Manzoni, il preside Franco Marano informano che l’istituto Prealpi ha attivato il servizio dello Sportello di Ascolto online.

Lo Sportello Ascolto con Le Counsellor Simona Comoli e Claudia Tomasi, è rivolto agli studenti e alle loro famiglie e si propone come spazio per affrontare momenti di difficoltà, cambiamento, confusione o blocco, ostacoli da superare, decisioni da prendere, conflitti e problemi relazionali sia in ambito scolastico che familiare.

“Soprattutto in questo difficile – spiegano dalla scuola di via San Francesco – momento di emergenza sanitaria, che sta generando, sicuramente, disagi, ansie e paure, l’istituto Prealpi, anche con la presenza attiva dello Sportello Ascolto, in quanto comunità educante, sta affrontando con responsabilità la nuova sfida, mettendo in campo le strategie più efficaci, per continuare ad assicurare la propria vicinanza e consolidando le competenze relazionali di solidarietà e comprensione verso i propri studenti e le loro famiglie”.

29032020