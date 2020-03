Coronavirus, sabato più casi a Saronno. Potenziamento dell’ospedale, donazione Fimi e controlli con il drone

SARONNO – Mentre in provincia dopo l’impennata del giorno prima, non crescono molto i casi (+57 in tutto); nuovi casi di contagio si registrano nel Saronnese, Saronno più di tutti.

Ed anche a Cislago e Gerenzano ci sono stati lievi incrementi ma pure qualche persona guarita e che quindi è lasciata alle spalle la malattia.

E intanto la Fimi, storica azienda saronnese, ha donato tute e sovrascarpe all’ospedale saronnese; sono stati subito consegnati dai responsabili dell’azienda di via Banfi.

L’ospedale di Saronno resta al servizio della sanità lombarda e sta aiutando gli ospedali che non riesco a gestire tutti i pazienti: per fare ancora di più è arrivato un nuovo serbatoio d’ossigeno.

Per la Festa del voto di Saronno, oggi alle 16.45 suoneranno tutte le campane della città... ed anche quella della gemellata Challans in Francia.

Per i controlli di chi esce di casa senza un valido motivo, la polizia locale di Saronno ora schiera anche il drone.

Per il programma sportivo locale, intervista a Andrea Cremaschi, campione locale di pattinaggio a rotelle di velocità.

