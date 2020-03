SARONNO – Arriva tramite Facebook l’appello dei cittadini al sindaco Alessandro Fagioli a farsi portatore dell’organizzazione di un momento di ringraziamento agli operatori sanitari, dai medici agli infermieri senza dimenticare i soccorritori e tutti coloro che fanno vivere l’ospedale dai chi fa le pulizie a chi si occupa della cucina.

Gentile sindaco Fagioli,

sono una cittadina saronnese, perdoni se la disturbo in questi giorni così difficili, ma in questi giorni gira sui social di molte città d’Italia, il ringraziamento delle forze dell’ordine verso medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari che lavorano presso l’ospedale.

Alcune infermiere commosse hanno postato sulla pagina Facebook di “Ospedale di Saronno…noi con voi” il filmato di Busto Arsizio che le allego (https://www.facebook.com/groups/799979500491817/permalink/808382736318160/).

Il nostro ospedale ha bisogno anch’esso di un incoraggiamento in questi giorni difficili e faticosi. Mi auguro possa raccogliere il mio invito così che possa far sentire a tutti gli instancabili eroi dell’ospedale di Saronno il nostro più commosso e sentito grazie.

Buon lavoro e grazie anche per il suo impegno.

29032020