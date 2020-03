Coronavirus, Solaro: qui tutte le scadenze rinviate, le rette ricalcolate e i pagamenti sospesi

SOLARO – “Come Comune abbiamo deciso di sospendere pagamenti per venire incontro alle famiglie in questo momento delicato”. Sono le parole del sindaco Nilde Moretti che ha firmato una nota informativa pubblicata in queste ore in cui spiega tutti i provvedimenti presi dalla sua Amministrazione.

Nel dettaglio saranno posticipate le seguenti scadenze: tassa sui rifiuti (Tari) dal 31 maggio al 30 settembre; il canone occupazione suolo pubblico (Cosap) dal 30 aprile al 31 luglio; imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni (Icp) dal 30 marzo al 31 luglio.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro le scadenze fissate.

Ci sono poi provvedimenti anche per i servizi a domanda individuale settore servizi sociali/cultura/pubblica istruzione/sport e tempo libero. Nel dettaglio retta e servizio post nido di febbraio sarà ricalcolata per 3 settimane di apertura del servizio; la retta di marzo e successive non emesse in attesa di ripresa del servizio. Sarà prorogata al 15 maggio della produzione dei documenti per la formazione della graduatoria (stabilita per il 30 marzo).

Saranno tenute in sospeso le fatture emesse e non consegnate del secondo quadrimestre in attesa di valutazione di ripresa del servizio (termine abituale del servizio 30 maggio)

Per i centri diurni disabili sono sospesi gli avvisi di compartecipazione alla spesa per la frequenza ai Cdd – Cse in attesa di verifica della eventuale ripresa del servizio e successivo ricalcolo proporzionato al periodo di effettivo utilizzo.

Ai genitori che hanno già provveduto al pagamento della seconda rata del servizio trasporto scolastico verrà effettuato il rimborso della quota versata e non dovuta. Chi non avesse ancora provveduto al pagamento è invitato ad attendere una nuova bolletta che verrà calcolata relativamente al periodo di effettivo utilizzo.

Ai genitori che hanno provveduto al pagamento della seconda rata dei servizi prescuola e postscuola, verrà effettuato il rimborso della quota versata e non dovuta. Chi, invece, non avesse provveduto al pagamento è invitato a NON SALDARE la rata e attendere la nuova bolletta che verrà calcolata sulla base del periodo di effettivo utilizzo.

Per quanto concerne il corso di danza: ai genitori che hanno versato un’unica rata, o la seconda rata del corso verrà effettuato il rimborso della quota versata e non dovuta. Chi non avesse ancora provveduto al pagamento della seconda rata è invitato ad attendere una nuova bolletta che verrà calcolata relativamente al periodo di effettivo utilizzo.

Rimborso della quota versata in base al periodo di effettivo utilizzo anche le famiglie dei piccoli iscritti al Gioco danza.

