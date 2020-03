SARONNO – Luciano Silighini Garagnani, saronnese, regista e produttore cinematografico, che anni fa come membro della confraternita del Santo Sacramento portò il crocefisso guidando la processione, lancia una proposta per partecipare tutti insieme alla ricorrenza del Voto, questa domenica, che si svolte alle 17 a porte chiuse al Santuario della Beata vergine.

“Uniti alle parole del nostro vescovo Mario “per rivolgere un pensiero a tutte le famiglie toccate dalla sofferenza” e del Santo Padre Francesco “portare Gesù tra la gente” in occasione della festa del Trasporto che dal 1734 unisce i saronnesi intorno alla Madre di nostro Signore, dalle 16.30 di oggi mettiamo dalle finestre una candela accesa fino a sera ed esponiamo dei drappi, bianchi, colorati o il tricolore per onorare la Beata Vergine dei Miracoli e partecipare col pensiero alla processione questa volta nel cuore: non sarà dalla chiesa di San Francesco al Santuario ma ovunque a Saronno, da Cascina Ferrara fino al Matteotti,da Cascina Colombara al Prealpi con una Saronno unita intorno alla propria identità e alla fede cristiana consacrandoci alla vergine pregando per i nostri cittadini defunti e per quelli malati affinché possano presto tornare alle loro famiglie”.

