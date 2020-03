ROVELLASCA – La Croce azzurra di Rovellasca compie quarant’anni ed i volontari con le loro ambulanze fanno la spola su tutto il territorio, Per il compleanno, un videomessaggio del sindaco rovellaschese, Sergio Zauli.

“W la Croce azzurra, vi ringrazio a nome di tutti per quello che state facendo! – dice Zauli – Per questo importante anniversario in queste ore, in condizioni normali, saremmo stati da qualche parte a festeggiare con i ragazzi della Croce e invece adesso sono in prima linea per affrontare questa emergenza sanitaria, in questa guerra contro questo terribile avversario invisibile. Lo state facendo mettendo a repentaglio voi stesi, da volontari quali siete. Ho stima e vi ringrazio a nome dell’intera collettività”. I festeggiamenti pubblici senz’altro si terranno, quando sarà finita l’emergenza.

La Croce azzurra con le proprie ambulanze è operativa, con una “storica” sede, anche da Caronno Pertusella.

(foto: un mezzo della Croce azzurra in servizio sul territorio fra varesotto e comasco)

