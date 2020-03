SARONNO – Il via del campionato di softball serie A è rinviato all’estate per l’emergenza coronavirus, l‘Inox Team Saronno ha comunque voluto compiere un simbolico “play ball”, primo lancio della stagione virturale su Facebook, con un simpatico video pubblicato ieri pomeriggio sulla propria pagina societaria, con la presentazione – in modo un poco insolito ma molto simpatico – di tutte le giocatrici.

“Un abbraccio virtuale a tutte le giocatrici di softball e giocatori di baseball che oggi sarebbero dovuti scendere in campo. Questo è solo un rinvio torneremo a sfidarci e sarà ancora piu bello! – dicono – Abbiamo scelto, nel video, di rappresentare la nostra squadra con i… i Lego: non a caso, ogni pezzo e legato all’altro, e se ognuno di noi farà il proprio dovere seguendo le indicazioni costruiremo un movimento ancora piu solido, ancora più bello ancora piu divertente e vincente. Forza Italia ne usceremo ancora piu forti di prima”.

