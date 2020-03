Coronavirus, Lazzate piange l’ultimo dei fondatori del Moto Club

LAZZATE – L’annuncio lo danno gli amici del Moto Club Lazzate ed il sindaco Loredana Pizzi. Purtroppo Paolo Gatti, che avrebbe compiuto 88 anni nel 2020, non ce l’ha fatta a causa delle complicazioni dovute al Covid19. Gli amici riferiscono di qualche acciacco dovuto all’età già nel mese di dicembre. «La nostra comunità ha perso una persona speciale, un uomo di valore: il nostro Paolo! Una persona buona, sempre sorridente e con la battuta sempre pronta – dice il primo cittadino nell’accorato ricordo. Ci mancherà, mi mancherà, tantissimo! Non lo vedremo più in piazza, al Centro Anziani e alle nostre feste dove non faceva mai mancare la sua presenza e la sua allegria. Lazzate lo saluta con tanto tanto affetto». Come ricordato dal sindaco, Paolo Gatti era molto conosciuto in paese per il suo impegno nelle associazioni e soprattutto con il Moto Club Lazzate di cui era l’ultimo dei fondatori presenti nel 1956 ancora in vita.

30032020