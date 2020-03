CARONNO PERTUSELLA – +2 a Caronno Pertusella, per quanto riguarda i contagi per il coronavirus: la località del basso varesotto rimane fra le più colpite dall’epidemia. In tutto si è arrivati a 51 persone contagiate, ieri erano 49.

Il tutto mentre nell’intera provincia di Varese oggi i contagiati in più sono stati complessivamente 54, dati che resta molto contenuto rispetto a molte altre località della Lombardia, dove comunque si è registrato un calo generalizzato dei contagi. Saronno rimane la terza località in provincia di Varese dove si registra il maggior numero di contagi: a Busto Arsizio se ne sono regisrati in tutto 96 (+2 da ieri) ed a Varese si è arrivati a 84 (+11 da ieri). Sale anche Gallarate che arriva a 47 casi. In zona numeri significativi anche a Tradate con 24 casi.

A Saronno si è arrivati a 66 casi confermati (+3 da ieri).

(foto archivio: interventi di sanificazione compiuti nei giorni scorsi nelle strade di Caronno Pertusella, verranno replicati a breve)

30032020