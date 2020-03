[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CISLAGO – Emergenza coronavirus a Cislago, oggi +2: uno è ricoverato all’ospedale di Saronno e l’altro si trova invece a casa propria in quarantena ed è in buone condizioni di salute. Queste le informazioni in possesso dell’Amministrazione civica cislaghese con il sindaco Gianluigi Cartabia (foto) ed i suoi collaboratori che si sono subito attivati, per quanto di competenza, per venire incontro alle esigenze degli interessati e delle loro famiglie.

Entrando nel dettaglio del caso cislaghese, tre persone sono ormai completamente guarite, 3 le persone attualmente ricoverate in ospedale e 7 quelle che si trovano nelle loro abitazioni. Ci sono poi, arrivando quindi ad un totale di 15, anche due persone che sono formalmente residente a Cislago ma che sono domiciliate altrove. Sono una decina i cittadini in “sorveglianza” per avere avuto contatti con persone poi rivelatesi positive al coronavirus; una decina invece quelle che hanno superato il periodo di sorveglianza sanitaria di quindici giorni senza evidenziare alcun sintomo.

30032020