ORIGGIO – Sale a 14, non in un giorno ma negli ultimi giorni, il conto dei contagi ad Origgio: anche nel paese del basso varesotto, come nella vicina Saronno, si sta infatti assistendo ad una lenta ma progressiva crescita del numero dei contagiati.

Il tutto mentre nell’intera provincia di Varese oggi i contagiati in più sono stati complessivamente 54, dati che resta molto contenuto rispetto a molte altre località della Lombardia, dove comunque si è registrato un calo generalizzato dei contagi. Saronno rimane la terza località in provincia di Varese dove si registra il maggior numero di contagi: a Busto Arsizio se ne sono regisrati in tutto 96 (+2 da ieri) ed a Varese si è arrivati a 84 (+11 da ieri). Sale anche Gallarate che arriva a 47 casi. In zona numeri significativi anche a Tradate con 24 casi.

A Saronno si è arrivati a 66 casi confermati (+3 da ieri).

(foto archivio: il Municipio di Origgio)

30032020