Coronavirus, consegna pasti a domicilio anche a Lazzate

LAZZATE – Sarà attivato con l’inizio di aprile, e più precisamente da mercoledì primo aprile, il servizio di consegna a domicilio di pasti caldi a pranzo e a cena organizzato dal comune di Lazzate. Dopo la spesa a casa e i farmaci a domicilio, ecco l’ultima iniziativa voluta per raggiungere quella fascia di popolazione più fragile. Il servizio infatti è rivolto ai cittadini over65 ed alle categorie che rischiano di trovarsi maggiormente in difficoltà. Si può acquistare solo il pranzo al costo di quattro euro per primo, secondo e contorno, dolce o frutta, pane e acqua naturale o solo la cena per un costo di tre euro con un secondo e contorno, dolce o frutta e pane. Oppure si possono prenotare entrambi i pasti che saranno poi consegnati dai volontari del Gvat. Il numero per le prenotazioni è 3407173373. Il servizio è gestito dal comune attraverso l’ufficio Servizi Sociali con i volontari del territorio e Giemme Ristorazione.

30032020