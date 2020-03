MILANO – La situazione del coronavirus in Lombardia, i dati sono stati resi noti nell’odierna conferenza stampa su Facebook da parte dell’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, in diretta da Palazzo Lombardia di Milano; che ha parlato di una conferma del trend in discesa. In tutto hanno contratto il virus in Lombardia 42.161 persone, oggi +1154 (ieri 1592); in ospedale sono state in tutto ricoverate 11815 persone, +202 (ieri 461); in terapia intensiva solo +2 oggi (ieri 9); mentre i decessi in tutto sono stati 6818, +458 (ieri 416), “sarà ultimo dato a migliorare” ha ricordato Gallera.

I dimessi sono stati sinora 10337, +1082 (ieri 293). Per quanto riguarda le singole province, in quella di Como i contagiati sono stati sinora 1061, +47; in Brianza 2362, +97, ed in quella di Varese 866, +54. “Intanto siamo a 1650 posti letto in terapia intensiva, abbiamo fatto uno sforzo titanico perchè all’inizio erano 754” ha rimarcato Gallera.

Per quanto riguarda le singole città, tiene Milano con +154 (a 3560), in località particolarmente colpite i numeri si abbassano, Codogno solo +1, Lodi +11. “I dati – dice l’assessore – confermano un buon andamento”.

30032020