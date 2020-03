SARONNO – L’emergenza coronavirus ha fermato tutto lo sport ed anche il softball: in serie A pronti al via c’erano anche Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno Pertusella. Il consiglio della Fibs, la Federazione italiana baseball e softball, ha provato a fissare una nuova data di partenza, per quest’estate.

“Con la delibera urgente del 5 marzo avevo spostato l’inizio delle attività al weekend del 19 aprile – ricorda il presidente Fibs, Andrea Marcon (nella foto, a sinistra) – Credo che siate tutti d’accordo che questo termine vada ulteriormente spostato in avanti e, perciò, i nostri campionati, di ogni ordine e grado, inizieranno nel weekend del 14 giugno. Sentiremo prima di tutto le società, quindi formule dei campionati saranno rivisti direttamente da me con le Commissioni organizzazioni gare. Ringrazio il consiglio federale per avermi delegato a tale operazione, perché questa delega permette di snellire le procedure che dovranno necessariamente “vivere alla giornata”, visto che l’evoluzione dell’emergenza varia da momento a momento. Ovviamente, se la situazione non migliorerà sufficientemente, dovremmo tutti noi adattarci e tenerci pronti a partire ancora più avanti”.

L’Inox Team Saronno proprio lo scorso fine settimana ha presentato la sua squadra con un simpatico video su Facebook, mentre il presidente Marcon aveva già dato la notizia nei giorni scorsi che i prossimi campionati non avranno retrocessioni.

