Solaro, sindaco Moretti “Bandiera a mezz’asta per ricordare le vittime”

SOLARO – Il Comune di Solaro registra due decessi nelle ultime ore e mette le bandiere a mezz’asta in segno di lutto. È l’iniziativa rilanciata dal Sindaco Nilde Moretti su proposta del Presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli sostenuta da Anci, l’associazione nazionale dei Comuni.

Per ricordare tutte le vittime dell’epidemia Covid-19 e onorare l’impegno di medici e operatori sanitari che stanno lottando incessantemente nelle corsie degli ospedali, alle ore 12 di martedì 31 marzo, il primo cittadino con la fascia tricolore rispetterà il silenzio in segno di saluto davanti alla bandiera nazionale innalzata a mezz’asta sulla villa comunale.

“Siamo affranti e sconsolati – spiega il sindaco Nilde Moretti – nel dare la notizia della scomparsa di due nostri concittadini nelle ultime ore. Sono perdite che segnano l’intera nostra comunità solarese. Non importa se conoscessimo o meno personalmente le vittime, il lutto deve colpire e colpisce tutti noi solaresi indistintamente, perché questa è una battaglia che stiamo combattendo tutti insieme.

Personalmente ho voluto estendere il silenzio a tre minuti, simbolicamente per ricordare ognuna dei tre concittadini scomparsi a Solaro. È un gesto simbolico che sentiamo prima di ogni cosa con il cuore e che speriamo di non dover più ripetere in futuro”.

“Quest’iniziativa – Antonio Decaro, Presidente di Anci – è voluta per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci. Come succede sempre nelle grandi emergenze noi sindaci, destinatari e custodi delle preoccupazioni dei cittadini e delle loro

comprensibili angosce, siamo sottoposti alla forte pressione di avere la responsabilità di una comunità intera. Lo sconforto, che pure avvertiamo, non deve prevalere. Reagiamo con forza per trasmettere fiducia e speranza. Osserviamo il minuto di silenzio in segno di lutto per tutte le vittime e in segno di solidarietà per le comunità che stanno pagando il prezzo più alto”.

30032020