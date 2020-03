GROANE – Hanno aderito anche alcuni comuni delle Groane all’iniziativa promossa da Anci a livello nazionale per l’esposizione delle bandiere a mezz’asta ed i minuti di raccoglimento in cordoglio per le vittime del coronavirus.

Pubblichiamo di seguito le immagini arrivate dai comuni di Limbiate, Solaro, Ceriano, Misinto e Barlassina. Ogni sindaco ha ospitato le forze dell’ordine del territorio e ringraziato chi lavora senza sosta per fornire assistenza e servizi durante l’epidemia.

Il sindaco Antonio Romeo di Limbiate ha aggiunto queste parole: «La sofferenza di simili tragedie non verrà mai cancellata, ma il messaggio comune è un messaggio di speranza: #restiamoacasa perché insieme sconfiggeremo questo nemico».

Da Ceriano il sindaco Roberto Crippa ringrazia: «Tutte le persone che si sono volute unire a me in questo speciale momento di ricordo».

A Solaro invece i minuti di raccoglimento sono stati tre, simbolicamente uno per ognuna delle vittime registrare in paese, come spiega il sindaco Nilde Moretti: «Un dramma che ci colpisce come cittadini e come comunità, che noi tutti dell’Amministrazione Comunale vogliamo intendere come fosse una grande famiglia allargata. È un umile gesto di vicinanza, che rivolgiamo ai cari delle persone scomparse per dire loro che non sono soli, che noi ci siamo, che la nostra comunità è unita nel lutto e nella battaglia contro il virus».

