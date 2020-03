Coronavirus, a sorpresa niente code al supermercato: dall’U2 di Saronno, a Tigros e Lidl di Gerenzano e Cislago

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – In coda al supermercato, ieri con la pioggia non è andata tanto male: le file sono apparse mediamente contenute, quando non del tutto inesistenti. Per molti non capitava da quando è iniziata l’emergenza coronavirus, e dunque gli ingressi calmierati nel supermarket per evitare assembramenti, di riuscire ad entrare “al primo colpo” senza trascorrere qualche decina di minuti, se non anche oltre un’ora nell’attesa di superare la porta. Sicuramente è stato il maltempo a spingere molte persone a rimanere in casa rinviando le compere, ma la pioggia sembra essere finita, e quindi già da oggi potrebbero rivedersi le code.

Ieri pomeriggio siamo andati a vedere all’U2 di viale Prealpi a Saronno (una decina di minuti per entrare), e poi praticamente nessuno davanti alla Tigros ed alla Lidl di Gerenzano, quindi alla Lidl di Cislago ed abbiamo proseguito con lo stesso copione lungo la ex Varesina sino al Md di Mozzate. Situazione ovunque decisamente tranquilla. Ma… come andrà oggi?

(foto: situazione tranquilla, senza code, ieri pomeriggio nei supermercati della zona)

